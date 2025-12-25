Putin kepada Maduro: Kami Bersama Venezuela dalam Menghadapi Tekanan Eksternal

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Vladimir Putin mengirimkan pesan kepada Nicolas Maduro pada kesempatan Tahun Baru, mengapresiasi kemajuan hubungan Rusia dan Venezuela yang sangat sukses selama setahun terakhir.

Putin dalam pesannya menekankan pentingnya pakta kerja sama dan kemitraan strategis yang ditandatangani antara Rusia dan Venezuela, yang telah menciptakan kondisi menguntungkan untuk memperkuat interaksi yang berkualitas dan konstruktif di berbagai bidang.

Presiden Rusia sekali lagi menegaskan solidaritas berkelanjutan Rusia dengan rakyat Venezuela dalam menghadapi tekanan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyatakan kesiapan Moskow untuk melanjutkan kerja sama erat dengan Karakas mengenai isu-isu dalam agenda bilateral dan internasional.

Putin juga mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi mitranya dari Venezuela, serta perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat negara tersebut.