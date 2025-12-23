Parlemen Rezim Zionis Menjadikan Undang-Undang Penutupan Kantor Al Jazeera sebagai Permanen

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Parlemen rezim Zionis (Knesset) mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai “Undang-Undang Al Jazeera”, yang sebelumnya disetujui secara sementara pada April 2024, menjadi undang-undang permanen.

Undang-undang ini pada awalnya disahkan sebagai undang-undang darurat, dan berdasarkan ketentuan tersebut, kantor jaringan Al Jazeera di Al-Quds (Yerusalem) dan di seluruh wilayah Israel ditutup pada 5 Mei 2024 . Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada Shlomo Karhi, Menteri Komunikasi rezim Zionis, hingga akhir tahun 2027 (Dey 1406) untuk mengeluarkan perintah perpanjangan penutupan kantor-kantor Al Jazeera.

Selain itu, undang-undang ini juga memberi wewenang kepada Menteri Komunikasi dan Perdana Menteri untuk, kapan saja—tanpa adanya kondisi darurat seperti perang dan tanpa memerlukan putusan pengadilan—menutup media asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan rezim, serta menyita peralatan mereka.

Dalam pemungutan suara di Knesset, 22 anggota memberikan suara setuju terhadap undang-undang ini, sementara 10 anggota menentangnya; dari jumlah penentang tersebut, 9 orang merupakan perwakilan Arab.