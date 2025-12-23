Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Hari Ini Membahas Kesepakatan Nuklir Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Bawaba Al-Ahram Mesir, Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa ini akan mengadakan pertemuan untuk meninjau laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai proses implementasi resolusi yang terkait dengan kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).

Berdasarkan laporan tersebut, pertemuan ini diadakan atas permintaan negara-negara Denmark, Prancis, Yunani, Korea Selatan, Slovenia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Rangkaian Pertemuan Dewan Keamanan Mengenai Isu Internasional Penting Dewan Keamanan PBB sejak Senin malam waktu Teheran (22-26 Desember) mengadakan serangkaian pertemuan dan pengarahan untuk membahas sejumlah isu internasional penting. Agenda pertemuan ini meliputi perkembangan di Myanmar, krisis Sudan, kesepakatan nuklir Iran, serta perkembangan keamanan terkini di tingkat regional dan internasional. Saat ini, pertemuan Dewan Keamanan mengenai kota Al-Fashir di Sudan juga sedang berlangsung.

Perwakilan Rusia Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan menyatakan: "Setiap upaya untuk membentuk struktur kekuasaan paralel di Sudan tidak dapat diterima. Solusi untuk krisis Sudan harus dicapai melalui dialog inklusif antara kelompok-kelompok Sudan tanpa dikte dari pihak luar."

Perwakilan Amerika Serikat Perwakilan Amerika Serikat di Dewan Keamanan mengatakan: "Kami mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), dan kami mendesak semua pihak di Sudan untuk menahan diri dari menyerang warga sipil."