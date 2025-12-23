Citra Satelit Ungkap Kejahatan Israel Selama Masa Gencatan Senjata Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Ma'an, citra satelit yang diambil oleh perusahaan Planet Labs selama seminggu terakhir menunjukkan bahwa ratusan bangunan di lingkungan Al-Shuja'iya di timur Kota Gaza telah dihancurkan. Rezim Zionis menggunakan alat berat teknik untuk meruntuhkan bangunan-bangunan ini sepenuhnya.

Berdasarkan laporan tersebut, operasi penghancuran oleh rezim Zionis mencakup area luas di timur dari apa yang disebut sebagai "garis kuning". Perbandingan antara citra lama dan baru setelah gencatan senjata di Jalur Gaza menunjukkan bahwa beberapa bangunan yang sebelumnya hanya rusak sebagian selama perang, kini telah rata dengan tanah.

Dilaporkan juga bahwa tentara rezim Zionis telah membangun 13 pos militer baru di sepanjang garis kuning, terutama di utara Jalur Gaza dan timur Khan Yunis sejak pelaksanaan gencatan senjata. Dengan demikian, pihak Zionis kini memiliki 48 pos militer dan telah merangsek maju di dalam Jalur Gaza.