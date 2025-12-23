Ketakutan Tel Aviv terhadap Kemungkinan Operasi Yaman Melawan Wilayah Pendudukan

Menurut laporan kantor berita ABNA, operasi-operasi sukses pasukan Ansarullah Yaman terhadap wilayah pendudukan telah menyebabkan rezim Zionis terus berada dalam ketakutan. Militer rezim Zionis menyatakan bahwa terdapat risiko nyata dilakukannya operasi anti-Israel oleh pihak Yaman.

Militer rezim tersebut menambahkan bahwa pasukan Ansarullah sedang menjalani pelatihan militer dan tidak harus bertindak dari Yaman untuk melawan Zionis. Serangan-serangan ini mungkin dilakukan oleh warga Yaman yang tinggal di negara lain seperti Lebanon, Yordania, Irak, dan Suriah, mengingat ada puluhan ribu warga Yaman yang tersebar di seluruh Timur Tengah.

Tel Aviv kembali melontarkan klaim terhadap Iran dalam upaya memicu Iranofobia, dengan menuduh bahwa Teheran mungkin meminta pasukan ini untuk melancarkan serangan terhadap front internal Israel menggunakan rudal balistik, drone, atau bahkan serangan darat. Jika serangan terhadap Jalur Gaza dilanjutkan, pasukan Ansarullah akan memulai kembali operasi mereka terhadap wilayah pendudukan.