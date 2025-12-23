  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Krisis Militer Israel Memburuk; Warga Zionis Turun ke Jalan

23 Desember 2025 - 11:21
News ID: 1765183
Source: ABNA
Krisis Militer Israel Memburuk; Warga Zionis Turun ke Jalan

Meningkatnya krisis kekurangan personel di militer rezim Zionis dan upaya Tel Aviv untuk merekrut kaum Haredi memicu gelombang protes baru dari kelompok tersebut.

Menurut laporan kantor berita ABNA, kelompok Zionis yang dikenal sebagai Haredi (Yahudi Ultra-Ortodoks) menggelar demonstrasi menentang wajib militer dan memblokir Jalan Raya Nomor 4 di wilayah Bnei Brak, pusat wilayah pendudukan.

Media Ibrani melaporkan bahwa demonstrasi tersebut telah mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang menuju kota Petah Tikva. Polisi rezim Zionis mengerahkan personel ke lokasi tersebut dan menyatakan bahwa aksi protes itu ilegal.

Perlu dicatat bahwa krisis kekurangan pasukan di militer rezim Zionis telah mengalihkan fokus pada kebijakan wajib militer bagi kaum Haredi; sebuah isu yang berujung pada meningkatnya aksi protes di kalangan mereka.

Your Comment

You are replying to: .
captcha