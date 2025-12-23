Krisis Militer Israel Memburuk; Warga Zionis Turun ke Jalan

Menurut laporan kantor berita ABNA, kelompok Zionis yang dikenal sebagai Haredi (Yahudi Ultra-Ortodoks) menggelar demonstrasi menentang wajib militer dan memblokir Jalan Raya Nomor 4 di wilayah Bnei Brak, pusat wilayah pendudukan.

Media Ibrani melaporkan bahwa demonstrasi tersebut telah mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang menuju kota Petah Tikva. Polisi rezim Zionis mengerahkan personel ke lokasi tersebut dan menyatakan bahwa aksi protes itu ilegal.

Perlu dicatat bahwa krisis kekurangan pasukan di militer rezim Zionis telah mengalihkan fokus pada kebijakan wajib militer bagi kaum Haredi; sebuah isu yang berujung pada meningkatnya aksi protes di kalangan mereka.