Kataib Hizbullah Irak: Pembatasan senjata hanya mungkin setelah keluarnya penuh pasukan pendudukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kataib Hizbullah Irak menegaskan bahwa pembahasan mengenai pembatasan kepemilikan senjata di tangan negara hanya dapat dilakukan setelah seluruh pasukan pendudukan keluar sepenuhnya dari Irak.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok ini menyatakan: pihak yang diberi senjata untuk membela rakyat, tanah air, kedaulatan negara, serta tempat-tempat sucinya, lalu kemudian ingin meletakkan senjata tersebut tanpa terwujudnya kedaulatan dan tanpa jaminan perlindungan terhadap rakyat dan tempat-tempat suci, maka keputusan tersebut adalah keputusan pribadinya sendiri.

Pernyataan itu menambahkan: dalam kondisi seperti itu, senjata tersebut harus dikembalikan kepada sumber asalnya, karena senjata itu bukan milik pribadi (…) dan lebih layak baginya untuk memberi ruang kepada mereka yang meyakini pentingnya tetap bertahan di jalan mulia ini.

Kataib Hizbullah juga menegaskan bahwa sikap kelompok ini sejalan dengan pandangan para marja’ agama di Irak. Mereka menekankan bahwa terwujudnya kedaulatan, terjaminnya keamanan Irak, serta pencegahan segala bentuk intervensi asing merupakan prasyarat utama untuk memulai dialog mengenai pembatasan senjata di tangan negara.

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan pula: perlawanan adalah hak yang sah, dan senjatanya akan tetap berada di tangan para mujahidnya.

Kelompok ini menambahkan bahwa setiap dialog atau kesepahaman dengan pemerintah hanya mungkin dilakukan setelah keluarnya secara penuh pasukan pendudukan, NATO, dan militer Turki, serta dengan syarat adanya jaminan keamanan bagi rakyat dan tempat-tempat suci dari ancaman kelompok Julani dan Peshmerga.

Kelompok-kelompok yang mendukung pembatasan senjata

Sebelumnya, Faiq Zaidan, Ketua Dewan Tinggi Yudisial Irak, menyatakan bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah memberikan tanggapan positif terhadap rencana pembatasan senjata di tangan negara.

Dalam pernyataannya, Zaidan menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin kelompok tersebut dan mengatakan: saya berterima kasih kepada para komandan faksi-faksi atas respons positif mereka terhadap imbauan saya untuk bekerja sama dalam penegakan supremasi hukum, pembatasan senjata di tangan negara, serta beralih ke aktivitas politik setelah berakhirnya kebutuhan nasional terhadap aktivitas militer.

Dalam beberapa hari terakhir, tiga kelompok—Kataib Imam Ali, Gerakan Asaib Ahl al-Haq, dan kelompok Ansarullah al-Awfiya—telah menyatakan dukungan mereka terhadap seruan pembatasan senjata di tangan negara.

Selain itu, Sayyid Ammar al-Hakim, pemimpin Arus Hikmah Nasional Irak dan anggota Kerangka Koordinasi, juga menyerukan pembatasan senjata di tangan negara serta menegaskan bahwa senjata tidak boleh dijadikan alat untuk menekan para pengambil keputusan di negara tersebut.