Moskow: Kami Tidak Akan Menyerahkan Bashar Assad kepada Pemerintahan Jolani

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Moskow menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerahkan Bashar Assad kepada pejabat pemerintahan Jolani, meskipun Rusia saat ini tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan pemerintahan tersebut.

Dalam konteks ini, Albrus Kutrashev, Duta Besar Rusia untuk Baghdad, dalam wawancara dengan media-media Arab menegaskan bahwa Rusia telah memberikan suaka kemanusiaan kepada Bashar Assad dan tidak akan menyerahkannya kepada pihak mana pun untuk diadili. Rusia, tegasnya, menentang segala bentuk tindakan atau proses apa pun yang menjadikan Assad sebagai target.

Sementara itu, surat kabar Inggris The Guardian dalam sebuah laporannya menyoroti kehidupan Bashar Assad saat ini di Rusia dan menulis bahwa ia sedang mempelajari bahasa Rusia dan melanjutkan studi di bidang oftalmologi (ilmu penyakit mata). Berdasarkan laporan tersebut dan mengutip sumber-sumber yang dekat dengan keluarga Assad, ia kini tinggal bersama keluarganya di salah satu kawasan elite di Moskow.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Baghdad juga mengonfirmasi bahwa sejumlah pejuang asal Irak tewas atau terluka dalam perang Rusia–Ukraina. Ia menambahkan bahwa Moskow, sebagai langkah kemanusiaan, telah memberikan visa kepada keluarga para korban asal Irak.