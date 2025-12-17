Perilaku sebagian lembaga budaya belum mencerminkan upaya mentransmisikan nilai-nilai para syuhada kepada generasi muda

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pernyataan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam pertemuan dengan para penyelenggara Kongres Peringatan 5.580 Syuhada Provinsi Alborz, malam ini dipublikasikan di lokasi penyelenggaraan kongres tersebut di Karaj.

Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dalam pertemuan itu menilai salah satu tugas terpenting pada kondisi saat ini adalah mentransmisikan motivasi dan nilai-nilai era Pertahanan Suci kepada generasi muda. Beliau menegaskan bahwa generasi muda hari ini adalah generasi yang baik; meskipun tersedia berbagai sarana canggih untuk mentransfer beragam konten dan konsep ke benak mereka, mereka tetap mampu menjaga identitas keagamaannya. Karena itu, beliau menekankan pentingnya memanfaatkan kondisi ini untuk menjelaskan dan menyampaikan nilai-nilai secara kreatif dan bernuansa seni kepada kaum muda.

Pemimpin Revolusi menyebut kerinduan untuk bertemu Allah (liqā’ullāh) dan rasa kewajiban keagamaan di kalangan para pejuang Pertahanan Suci sebagai bagian dari puluhan nilai dan motivasi pada masa tersebut. Dengan menekankan agar motivasi-motivasi ini tidak dibiarkan padam, beliau menambahkan: perilaku yang terlihat dari sebagian lembaga budaya dan sebagian lembaga terkait belum menunjukkan kesungguhan dan upaya yang memadai dalam mentransmisikan nilai-nilai Pertahanan Suci.

Kerja kreatif dan kesinambungan diperlukan agar upaya kongres syuhada membuahkan hasil

Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa mentransfer nilai dan motivasi era Pertahanan Suci kepada generasi baru membutuhkan kerja kreatif dan tindak lanjut tanpa henti. Beliau menyatakan bahwa terlepas dari segala kesulitan, keterbatasan, dan problem yang ada, terdapat banyak sisi positif dan kesiapan besar di negeri ini untuk bergerak menuju Islam dan Revolusi, yang harus diperkuat.

Beliau juga menyampaikan penghormatan kepada masyarakat Provinsi Alborz—khususnya keluarga para syuhada—serta apresiasi kepada para penyelenggara Kongres Peringatan Syuhada Provinsi Alborz. Kehadiran warga dari berbagai daerah Iran di Karaj dinilai sebagai sebuah keunggulan. Menurut beliau, jika peringatan syuhada dan penyampaian pesan serta nilai-nilai mereka dilakukan dengan baik, keunggulan ini dapat menjadi sarana untuk menularkannya ke wilayah lain di seluruh negeri.