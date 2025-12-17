Pengakuan Pejabat Gedung Putih: Tujuan Serangan terhadap Kapal adalah Menggulingkan Pemerintah Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dalam wawancara dengan majalah "Vanity Fair" mengatakan: "Serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di sekitar Amerika Latin sebenarnya bertujuan untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dan tujuannya bukan hanya pemberantasan narkoba."

Ia menambahkan: "Presiden AS Donald Trump ingin terus melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal tersebut hingga Maduro menyerah."

Presiden AS pada hari Selasa mengumumkan bahwa Gedung Putih telah mengklasifikasikan sistem pemerintahan Venezuela sebagai "organisasi teroris asing" dan akan menerapkan blokade total terhadap negara tersebut. Trump menekankan bahwa semua kapal tanker minyak yang terkena sanksi yang masuk atau keluar dari Venezuela akan dikenakan blokade.

Hubungan antara AS dan Venezuela telah berulang kali mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, dan Washington telah menekan pemerintah Maduro dengan menerapkan sanksi yang luas terhadap Caracas.