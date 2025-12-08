Peringatan Serius Ansarallah soal Rencana Pemecahan Yaman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara Ansarallah memperingatkan keras rencana bersama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk memecah-belah Yaman. Ia menegaskan bahwa proyek ini secara langsung menargetkan keutuhan wilayah serta masa depan bangsa Yaman.

Mohammed Abdul-Salam menyatakan bahwa rencana tersebut juga mencakup pengalihan kendali sumber daya minyak dan gas Yaman kepada rezim Israel dengan imbalan dolar-dolar minyak. Menurutnya, koalisi berupaya menguasai pelabuhan-pelabuhan dan pulau-pulau strategis Yaman dengan seluruh kekuatannya.

Ia menambahkan, pasukan yang berafiliasi dengan koalisi menyalahgunakan slogan-slogan seperti legitimasi, Ahlusunah, dan sahabat Nabi, padahal dalam praktiknya mereka menjadi pelaksana proyek Zionis yang menargetkan kedaulatan dan masa depan rakyat Yaman.