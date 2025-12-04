Guterres: Ada Alasan Kuat untuk Kejahatan Perang di Gaza

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam konferensi pers di New York pada hari Rabu (03/12/2025) tentang kejahatan perang dalam serangan Israel di Gaza, "Ada bukti kuat bahwa kejahatan ini telah terjadi."

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 70.000 warga Palestina telah gugur dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Gencatan senjata yang rapuh telah diberlakukan di Gaza sejak 10 Oktober, tetapi Israel terus menyerang Gaza dan menghancurkan infrastruktur di Jalur Gaza.

Sementara itu, Ismail Al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Palestina di Jalur Gaza mengatakan pada Kamis (04/12) pagi, "Pencegahan Israel terhadap korban luka untuk meninggalkan Jalur Gaza merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kelanjutan dari kebijakan genosida."

Al-Thawatba menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rezim pendudukan terus menutup penyeberangan bagi yang terluka dan mencegah mereka meninggalkan Gaza untuk mendapatkan perawatan. Sebuah tindakan yang terus berlanjut meskipun ada kebutuhan mendesak untuk perawatan setelah hancurnya rumah sakit secara luas, runtuhnya sistem kesehatan, dan kekurangan parah fasilitas medis dasar.(sl)