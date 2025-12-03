Militer Israel Menembaki Rumah Warga Suriah di Quneitra

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, sumber-sumber Suriah melaporkan pergerakan baru rezim Zionis di Suriah selatan.

Sumber-sumber lokal Suriah mengumumkan bahwa sebuah patroli yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis telah menembaki rumah-rumah warga sipil di desa Abu Qubays, di pinggiran Quneitra.

Koresponden Al-Ikhbariyah juga melaporkan bahwa patroli penjajah yang terdiri dari dua kendaraan militer memasuki desa Umm al-Azam, di pinggiran Quneitra.

Kemarin, sumber-sumber Suriah juga mengumumkan: Tujuh kendaraan militer dan pengangkut personel tentara rezim Zionis memasuki kota Bir Ajam dan desa Ruwayhinah di pinggiran Quneitra tengah.

Sumber-sumber ini menyatakan bahwa sekelompok tentara Israel berkeliaran di utara bendungan Kodana, dekat Ein Zivan, di pinggiran selatan Quneitra.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis telah melancarkan serangan luas terhadap Suriah sejak jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, dan belum lama ini, mereka juga membom daerah-daerah di Damaskus dengan dalih mendukung Druze.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, tentara rezim ini, dengan melintasi garis penyangga antara wilayah Golan yang diduduki dan Suriah, terus menduduki daerah-daerah dekat Golan di provinsi Daraa dan Quneitra.