Jumlah Korban Syahid di Gaza Mencapai 70.117 Orang

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Shihab, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengeluarkan pernyataan baru yang mengumumkan statistik terbaru tentang korban syahid dan luka-luka akibat serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu hingga saat ini.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, akibat serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, 70.117 orang telah gugur sebagai syahid.

Selain itu, lembaga medis Palestina ini menyatakan bahwa total jumlah korban luka akibat serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza sejak dimulainya perang di wilayah tersebut telah mencapai 170.999 orang.

Kementerian tersebut mengumumkan bahwa dalam 48 jam terakhir, jenazah 5 korban syahid juga telah dipindahkan ke rumah sakit. Selama periode ini, 13 orang juga terluka.

Ribuan orang lainnya masih hilang dan berada di bawah reruntuhan di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025, sejauh ini 360 orang telah gugur sebagai syahid dan 922 orang lainnya terluka. Selain itu, selama periode ini, jenazah 617 korban syahid juga telah dikeluarkan dari bawah reruntuhan.