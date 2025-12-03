Berlin: Jumlah Korban di Gaza Sangat Besar dan Mengkhawatirkan

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Jerman hari ini, Rabu, mengeluarkan pernyataan yang, tanpa mengutuk berlanjutnya kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat tertindas di Gaza, hanya bereaksi secara verbal dengan menyatakan: Jumlah korban di Gaza sangat besar dan mengkhawatirkan. Kami mendesak semua pihak untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata di Gaza dan tidak membahayakannya.

Berlin kemudian menambahkan: Harus ada kemajuan dalam pembangunan kembali rumah sakit dan infrastruktur air, sanitasi, dan listrik di Jalur Gaza. Kontak diplomatik yang intens sedang dilakukan dengan Israel dan negara-negara di kawasan itu untuk menjaga ketenangan di Jalur Gaza.