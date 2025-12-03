Klaim Bermusuhan Sekretaris Jenderal NATO Terhadap Tiongkok

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, hari ini, Rabu, dalam sebuah pidato mengumumkan: Sementara negosiasi berlanjut, kita tidak bisa mundur dari komitmen kita terhadap Ukraina. Mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina tidak mudah dan membutuhkan banyak pekerjaan.

Sekretaris Jenderal NATO kemudian melanjutkan: Kami sedang berkoordinasi dengan Gedung Putih dan semua pihak mengenai rencana perdamaian untuk menyelesaikan krisis Ukraina. Solusi akhir apa pun harus menjamin Ukraina yang merdeka dan jaminan keamanan untuk mencegah invasi Rusia lainnya. Rusia menghabiskan 40% dari anggarannya untuk perang melawan Ukraina.

Mark Rutte mengatakan: Kami tidak memiliki posisi resmi tentang cara menangani aset Rusia yang dibekukan; masalah ini tergantung pada Uni Eropa.

Dia kemudian mengklaim: Tiongkok bekerja sama erat dengan Rusia dan menyediakan senjata yang diperlukan bagi Moskow dalam perang melawan Ukraina! Kami memiliki kekhawatiran tentang interdependensi yang semakin meningkat antara Rusia dan Tiongkok. Tiongkok dapat mencapai seribu hulu ledak nuklir dalam beberapa tahun.