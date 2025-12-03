Reuters: Pakistan dan Afghanistan Sepakat Pertahankan Gencatan Senjata

Menurut kantor berita Abna, mengutip Reuters, pemerintah sementara Afghanistan dan Pakistan telah mengadakan pembicaraan damai baru di Arab Saudi dan sepakat untuk mempertahankan gencatan senjata; sebuah langkah yang merupakan upaya terbaru untuk meredakan ketegangan antara negara-negara tetangga di Asia Selatan ini.

Setelah terjadinya bentrokan perbatasan yang mematikan pada bulan Oktober, gencatan senjata antara dua militer Asia Selatan telah diberlakukan dalam beberapa pekan terakhir menyusul negosiasi yang diselenggarakan oleh Qatar dan Turki, meskipun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai.

Kantor berita tersebut mengklaim: Tiga pejabat Afghanistan dan dua pejabat Pakistan, salah satunya berada di Istanbul, mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan baru diadakan di Arab Saudi! Mereka mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan gencatan senjata.

Seorang pejabat senior pemerintah sementara Afghanistan juga mengatakan bahwa pembicaraan tersebut diprakarsai oleh Arab Saudi dan menambahkan: Kami terbuka untuk pertemuan lebih lanjut demi melihat hasil yang positif.