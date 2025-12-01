Menurut kantor berita ABNA, Maxime Prévot, Menteri Luar Negeri Belgia, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Politico bahwa keputusan Uni Eropa untuk memberikan pinjaman kepada Kyiv, menggunakan aset Rusia yang disita, dapat mengganggu upaya penyelesaian konflik Ukraina.

Dia berkata: "Aset pemerintah Rusia yang disita dapat memainkan peran dalam mencapai perdamaian. Tindakan kita mengenai cara menggunakan aset-aset ini seharusnya tidak menghalangi keberhasilan negosiasi perdamaian."

Prévot juga mengkritik "desakan" Uni Eropa mengenai penggunaan aset Rusia untuk membantu Ukraina, dengan mengatakan: "Para pejabat Eropa belum dapat menemukan cara untuk mendanai Ukraina dan hanya bersikeras menggunakan aset Rusia, tanpa menyadari risiko apa yang dibawanya."

Negosiasi perdamaian Ukraina yang dimediasi oleh Amerika Serikat sejauh ini belum mampu menyelesaikan perbedaan kedua belah pihak di bidang penetapan perbatasan. Moskow dan Washington menuduh negara-negara Eropa melakukan sabotase dalam negosiasi.