Menurut kantor berita IRNA mengutip Reuters, "Marco Rubio," Menteri Luar Negeri AS (sic - kekeliruan dalam jabatan resmi), bersama dengan "Steve Witkoff," Utusan Khusus Presiden, dan "Jared Kushner," menantu Presiden negara itu, dijadwalkan akan bertemu dengan delegasi Ukraina hari ini, Minggu (30 November).

Berdasarkan laporan ini, pertemuan tersebut akan diadakan di negara bagian Florida. Reuters tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang isi pembicaraan tersebut.

Menurut jadwal yang sebelumnya dirilis oleh kantor pers Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump akan kembali ke Washington dari kediamannya di Mar-a-Lago pada hari yang sama.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan perjalanan delegasi dari negara itu ke AS untuk berkonsultasi mengenai rencana perdamaian yang diusulkan oleh Washington.

Presiden Ukraina mengatakan bahwa delegasi ini, yang dipimpin oleh Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, telah melakukan perjalanan ke AS untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri perang dengan Rusia.

Zelensky menulis: "Saya akan menantikan hasil pertemuan ini dengan tidak sabar. Ukraina melanjutkan kerja sama konstruktif dengan AS. Kami menunggu finalisasi hasil negosiasi Jenewa di AS."