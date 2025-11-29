Plt. Rektor Universitas Agama dan Mazhab Mengunjungi Kantor Berita ABNA

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Mostafa Ja‘far Tayyar, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Agama dan Mazhab, iran bersama sejumlah pejabat universitas, melakukan kunjungan ke kantor Kantor Berita ABNA di kota Qom.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai bagian redaksi ABNA dan menggelar pertemuan dua arah bersama para pimpinan ABNA untuk membahas peluang kerja sama bersama.

Dalam sambutannya, Ja‘far Tayyar menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ABNA. Ia mengatakan bahwa aktivitas ABNA merupakan perwujudan dari sabda Imam Ridha as tentang pentingnya menghidupkan ajaran Ahlulbait as. Ia menegaskan bahwa Universitas Agama dan Mazhab siap menjalin kerja sama luas dengan ABNA.

Ia juga menjelaskan bahwa universitas tersebut memiliki berbagai program studi di bidang media, serta menampung mahasiswa dari berbagai negara. Menurutnya, tidak ada agama yang memberi perhatian sebesar Islam terhadap ilmu, pengetahuan, dan pengenalan yang benar. Salah satu tujuan utama universitas ini adalah memperkenalkan Islam secara ilmiah dan rasional berdasarkan ajaran Ahlulbait as, termasuk melalui kajian terhadap agama-agama lain.

Ja‘far Tayyar juga menyebut Universitas Agama dan Mazhab sebagai contoh nyata dialog antaragama dan toleransi. Ia mengingatkan bahwa, sesuai dengan arahan terbaru Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam pidato televisinya kepada rakyat Iran, semua pihak memikul tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan, mendukung pemerintah, serta menjauhi pemborosan dan perilaku berlebihan.

Ia menegaskan kembali kesiapan universitas untuk memperkuat sinergi dengan ABNA demi pengabdian kepada Islam, seraya menyebut bahwa universitasnya memiliki perpustakaan yang sangat khas dan unik.

Dalam pertemuan tersebut, pihak ABNA juga menyampaikan sejumlah poin kerja sama, antara lain: