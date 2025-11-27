Réaction du Hamas aux nouvelles manœuvres de Tel-Aviv en Cisjordanie

Selon l'agence de presse Abna citant Sputnik, le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a publié un communiqué annonçant que l'approbation d'un nouveau projet de loi par le Comité des Affaires Étrangères et de la Sécurité de la Knesset du régime sioniste, autorisant les colons à acheter directement des terres en Cisjordanie occupée, est un nouveau crime qui viole le statut juridique de la Cisjordanie en tant que territoire occupé.

Le Hamas a souligné dans cette déclaration que cette mesure du gouvernement d'occupation est une tentative d'imposer une nouvelle réalité dans le cadre de la promotion des plans de judaïsation et d'annexion de la Cisjordanie, et que toutes les actions du régime sioniste visant à judaïser cette région et Jérusalem et à en expulser ses habitants sont nulles et non avenues et illégales, et ne changeront jamais la vérité palestinienne de cette terre et le droit du peuple palestinien sur celle-ci.

Le mouvement a appelé la Ligue arabe, les Nations Unies et toutes les institutions internationales à une action immédiate et constructive pour contrer ces agressions et la violation flagrante des résolutions internationales concernant la Cisjordanie occupée, et pour obliger le gouvernement terroriste du régime sioniste à cesser les projets de colonisation et les agressions continues contre le peuple, la terre et les lieux saints de Palestine.