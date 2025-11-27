Le nombre de martyrs des attaques du régime sioniste sur Gaza atteint 69 785

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Shahab, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a publié un nouveau communiqué annonçant les dernières statistiques des martyrs et des blessés des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière jusqu'à présent.

Selon le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, 69 785 personnes ont été martyrisées à la suite des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza, du 7 octobre 2023 à ce jour.

Cette institution médicale palestinienne a également déclaré que le nombre total de blessés des attaques de l'armée du régime sioniste sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre dans cette enclave a atteint 170 965 personnes.

Le ministère a annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, les corps de 10 martyrs ont également été transférés à l'hôpital. 2 personnes sont récemment tombées en martyr lors des attaques du régime sioniste. Les corps de 8 martyrs ont également été extraits des décombres.

Des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues et sont sous les décombres dans la bande de Gaza.

Depuis l'établissement du cessez-le-feu le 11 octobre 2025, 347 personnes ont été martyrisées et 889 autres blessées. De plus, durant cette période, les corps de 596 martyrs ont été extraits des décombres.