Menurut kantor berita Abna, Viktor Orbán, Perdana Menteri Hungaria, mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pernyataan beberapa politisi Eropa tentang perlunya persiapan perang hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa Brussels secara terbuka merancang rencana militer.

Dia berkata: "Dalam politik Eropa, ungkapan keras seperti 'ekonomi perang' atau 'kita harus siap untuk perang pada tahun 2030' dapat terdengar. Pandangan ini memiliki konsekuensi serius pada kebijakan ekonomi dan Brussels, secara terbuka, sedang merancang rencana perang."

Mengingat pernyataan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius baru-baru ini tentang kemungkinan dimulainya perang antara NATO dan Rusia sebelum tahun 2029, Orbán mengatakan: "Para pejabat Eropa secara resmi berbicara tentang perang."

Pemerintah sayap kanan Hungaria memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan Amerika Serikat dan berupaya meyakinkan orang Eropa untuk menghentikan perang di Ukraina.