Sheikh Ikrimah Sabri, Khatib Masjid Al-Aqsa, Akan Diadili!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengadilan pendudukan Israel di Yerusalem menetapkan sidang perdana Sheikh Akramah Sabri, khatib Masjid Al-Aqsa, pada Selasa mendatang. Jaksa Israel menuduhnya melakukan “hasutan terorisme” karena dalam sejumlah khotbah dan acara publik ia memuji para pejuang Palestina, termasuk pada acara mengenang Adi al-Tamimi dan Raed Hazem, serta doa yang ia panjatkan untuk syahid Ismail Haniyeh.

Kuasa hukumnya, Khaled Zabarqa, menegaskan dakwaan tersebut adalah bentuk “persekusi politik, agama, dan pemikiran,” karena rezim Israel tidak suka dengan posisi keagamaan serta sikap tegas Sabri dalam mendukung rakyat Palestina.

Media Israel menyebut otoritas Zionis bahkan mempertimbangkan mencabut izin tinggal permanennya di Yerusalem. Sheikh Akramah Sabri dikenal luas sebagai salah satu suara utama perlawanan dan pembela Masjid Al-Aqsa.