Galeri Foto: 50 Ribu Suporter Spanyol Ubah Stadion Menjadi Ajang Dukungan untuk Palestina

16 November 2025 - 20:05
News ID: 1751023
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lebih dari 50 ribu suporter yang menghadiri pertandingan persahabatan antara tim nasional Palestina dan tim Basque Spanyol mengubah stadion menjadi lautan dukungan untuk rakyat Palestina.
Para penonton meneriakkan yel-yel pro-Palestina, mengangkat poster serta bendera Palestina, dan menunjukkan solidaritas penuh mereka terhadap warga Gaza.
