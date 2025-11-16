Galeri Foto: 50 Ribu Suporter Spanyol Ubah Stadion Menjadi Ajang Dukungan untuk Palestina

Lebih dari 50 ribu suporter yang menghadiri pertandingan persahabatan antara tim nasional Palestina dan tim Basque Spanyol mengubah stadion menjadi lautan dukungan untuk rakyat Palestina.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lebih dari 50 ribu suporter yang menghadiri pertandingan persahabatan antara tim nasional Palestina dan tim Basque Spanyol mengubah stadion menjadi lautan dukungan untuk rakyat Palestina.

Para penonton meneriakkan yel-yel pro-Palestina, mengangkat poster serta bendera Palestina, dan menunjukkan solidaritas penuh mereka terhadap warga Gaza.