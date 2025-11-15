Khatib Jumat Baghdad: Kesadaran Rakyat Irak Gagalkan Proyek “Timur Tengah Baru”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Yasin Mousavi, Imam Jumat Baghdad, menegaskan bahwa kesadaran politik rakyat Irak telah menggagalkan proyek “Timur Tengah Baru” yang dirancang Amerika Serikat, Inggris, dan Israel untuk melemahkan negara-negara kawasan dan memperkuat dominasi Tel Aviv.

Dalam khutbah Jumatnya, beliau menjelaskan bahwa beberapa kelompok politik Irak sebelum pemilu menyerukan pemutusan hubungan dengan Iran, pembubaran al-Hashd al-Shaabi, dan penyerahan urusan keamanan kepada AS — slogan yang mirip dengan oposisi bersenjata Suriah. Namun, kegagalan mereka dalam pemilu 2025 menyelamatkan Irak dari skenario berbahaya tersebut.

Ayatullah Mousavi menegaskan, partisipasi rakyat yang mencapai lebih dari 56 persen menunjukkan kemenangan kesadaran nasional, bukan kemenangan partai tertentu. Ia menyeru parlemen baru agar menjaga kedaulatan Irak dan menolak proyek apa pun yang bertujuan memecah-belah kawasan. “Irak dan masa depan kaum Syiah adalah amanah besar di pundak para wakil rakyat,” tegasnya.