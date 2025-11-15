Hamas Desak Liga Arab dan OKI Nyatakan Sikap Tegas atas Tragedi di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyerukan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil sikap jelas terhadap kejahatan genosida yang masih berlangsung di Jalur Gaza, meski telah diumumkan gencatan senjata.

Qassem menegaskan, warga Gaza masih menghadapi blokade ketat, hambatan bantuan kemanusiaan, dan penundaan rekonstruksi wilayah yang hancur.

Sementara itu, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina menuduh rezim Israel menggunakan musim dingin sebagai “senjata genosida”, dengan membiarkan pengungsi tanpa tempat tinggal menghadapi kelaparan dan cuaca ekstrem.

Gerakan Mujahidin Palestina juga menuntut tindakan segera komunitas internasional untuk memaksa Israel membuka perlintasan dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.