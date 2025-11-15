Militer Sudan Luncurkan Operasi Besar di Wilayah Kordofan Utara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Angkatan Bersenjata Sudan pada Sabtu mengumumkan dimulainya operasi militer besar di negara bagian Kordofan Utara dalam upaya memperkuat keamanan dan mengembalikan kendali penuh atas wilayah tersebut.

Menurut laporan televisi al-Qahira al-Ikhbariyah, pasukan Sudan berhasil merebut kembali dua posisi strategis, termasuk daerah “Umm Dam Haj Ahmad” yang sebelumnya dikuasai Pasukan Dukungan Cepat (RSF), serta wilayah “Kazgil” di selatan kota al-Ubayyid.

Operasi ini berlangsung di tengah meningkatnya pertempuran di Kordofan dan Darfur. Militer Sudan berupaya membebaskan seluruh Kordofan Utara sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk memutus pengepungan kota al-Fashir di Darfur.

Bentrok sengit terus terjadi di wilayah Kordofan Barat, sementara RSF masih mengepung kota Babnusa, markas Brigade Infanteri ke-22. Operasi ini berlangsung bersamaan dengan memburuknya kondisi kemanusiaan dan peringatan internasional akan risiko kelaparan serta kejahatan kemanusiaan di Darfur.