Maduro: Rakyat Amerika Serikat Harus Mencegah Terjadinya Bencana

15 November 2025 - 09:39
News ID: 1750458
Source: ABNA
Presiden Venezuela, dalam pidatonya yang menyinggung bahaya eskalasi ketegangan di benua Amerika, meminta rakyat Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya bencana.

Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al Mayadeen, Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, mengatakan: "Rakyat Amerika Serikat harus memainkan peran penting saat ini untuk mencegah terjadinya peristiwa yang, menurutnya, dapat berubah menjadi bencana bagi seluruh benua Amerika."

Ia menyatakan: "Perdamaian dan hukum internasional akan menang di Venezuela, dan bangsa Venezuela akan mampu mencapai stabilitas dan hak keberadaannya dengan kedaulatan penuh."

Di bagian lain pidatonya, Maduro bertanya: "Apakah mereka mencari 'Gaza yang lain' di Amerika Selatan?"

Berbicara kepada rakyat Amerika, ia berkata: "Umat manusia sudah cukup menderita akibat rasa sakit yang disebabkan oleh 'genosida di Gaza'."

