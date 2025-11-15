Maduro: Rakyat Amerika Serikat Harus Mencegah Terjadinya Bencana

Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al Mayadeen, Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, mengatakan: "Rakyat Amerika Serikat harus memainkan peran penting saat ini untuk mencegah terjadinya peristiwa yang, menurutnya, dapat berubah menjadi bencana bagi seluruh benua Amerika."

Ia menyatakan: "Perdamaian dan hukum internasional akan menang di Venezuela, dan bangsa Venezuela akan mampu mencapai stabilitas dan hak keberadaannya dengan kedaulatan penuh."

Di bagian lain pidatonya, Maduro bertanya: "Apakah mereka mencari 'Gaza yang lain' di Amerika Selatan?"

Berbicara kepada rakyat Amerika, ia berkata: "Umat manusia sudah cukup menderita akibat rasa sakit yang disebabkan oleh 'genosida di Gaza'."