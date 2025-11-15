Iravani: Teheran Tidak Akan Pernah Tunduk pada Ancaman atau Pemaksaan

Menurut kantor berita Abna, Amir Saeid Iravani, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk PBB, menekankan: Iran tidak akan pernah tunduk pada ancaman atau pemaksaan. Respons kami hanya didasarkan pada rasa hormat, supremasi hukum, dan kesetaraan, dan agresi militer serta terorisme ekonomi tidak akan pernah memaksa Iran untuk melepaskan hak-haknya yang sah.

Pada hari Jumat waktu setempat, dalam pidato di sesi Majelis Umum PBB, ia menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atas presentasi laporan terbaru, seraya mengatakan: "Namun demikian, laporan-laporan semacam itu harus selalu tetap profesional, berbasis fakta, dan bebas dari segala pengaruh politik; [karena] kredibilitas Badan sepenuhnya bergantung pada ketidakberpihakan mereka."

Teks lengkap pernyataan Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk PBB adalah sebagai berikut:

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Bapak Ketua,

Energi nuklir adalah hal yang penting dan tidak dapat digantikan untuk pembangunan dan keamanan energi, terutama di negara-negara berkembang. Transfer pengetahuan dan teknologi nuklir, yang dijamin oleh Pasal IV Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan Statuta IAEA, adalah hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, bukan hak istimewa. Sistem pengamanan harus memfasilitasi penggunaan energi nuklir secara damai, bukan menghalanginya. Setiap upaya untuk menyalahgunakan kekhawatiran seputar proliferasi [senjata nuklir] dengan tujuan mencabut hak-hak sah negara-negara berkembang merupakan pelanggaran serius terhadap teks dan semangat NPT.

Sangat memprihatinkan bahwa sementara beberapa negara secara sistematis membatasi akses negara-negara berkembang terhadap teknologi nuklir damai, pada saat yang sama mereka menyediakan senjata dan bantuan militer kepada rezim Zionis, yang bukan anggota NPT dan memiliki gudang senjata tersembunyi berupa senjata pemusnah massal. Standar ganda semacam itu, ditambah dengan tindakan koersif unilateral yang melanggar hukum, secara serius melemahkan kredibilitas rezim non-proliferasi dan misi kerja sama teknis Badan.

Bapak Ketua,

Dunia menyaksikan tindakan yang sangat kriminal dan agresif pada Juni 2025. Rezim Zionis, hanya beberapa jam setelah disahkannya resolusi bermotif politik oleh Dewan Gubernur, melancarkan serangan besar-besaran dan berat terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengamanan dan di bawah pengawasan penuh Badan. Serangan kriminal ini menargetkan para ilmuwan Iran dan keluarga mereka, membunuh atau melukai ribuan orang, dan menyebabkan kerugian material yang sangat besar.

Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan dan depositori NPT, bergabung dalam agresi ini pada 22 Juni, secara langsung menargetkan fasilitas-fasilitas di bawah pengawasan Badan. Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, Piagam PBB, Statuta Badan, dan Resolusi Dewan Keamanan 487 (1981); sebuah resolusi yang secara eksplisit melarang serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir di bawah pengamanan. Serangan ini bukan hanya serangan terhadap Negara Anggota, tetapi merupakan penghinaan terhadap otoritas PBB, kredibilitas Badan, dan integritas sistem pengamanan.

Meskipun Resolusi-resolusi Konferensi Umum yang relevan secara eksplisit menyatakan bahwa setiap serangan bersenjata atau ancaman serangan terhadap fasilitas nuklir yang digunakan untuk tujuan damai merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan Statuta Badan, dan meskipun Direktur Jenderal telah berulang kali menekankan bahwa fasilitas nuklir tidak boleh diserang dalam keadaan apa pun karena risiko besar bagi masyarakat, lingkungan, keselamatan dan keamanan nuklir, serta perdamaian dan keamanan regional dan internasional, dengan sangat menyesal harus dikatakan bahwa serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir damai Iran tidak dikutuk, baik oleh Badan, maupun oleh Dewan Keamanan, bahkan oleh pribadi Direktur Jenderal. Sayangnya, baik Ketua Majelis Umum maupun Direktur Jenderal IAEA, dalam pernyataan mereka di bawah agenda sesi ini, sekali lagi menolak untuk mengutuk serangan ilegal ini.

Bapak Ketua,

Republik Islam Iran telah menjadi anggota NPT yang bertanggung jawab dan berkomitmen sejak tahun 1970. Namun demikian, tiga negara Eropa dan Amerika Serikat terus memutarbalikkan dan menyajikan secara tidak benar kegiatan nuklir damai Iran, menggemakan klaim palsu rezim Zionis, sementara rezim tersebut, sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di kawasan dan penghalang utama bagi pembentukan Timur Tengah bebas senjata nuklir, terus melakukan tindakannya dengan impunitas total. Iran, meskipun ada tindakan sabotase, pembunuhan, sanksi ilegal, dan kini serangan langsung terhadap fasilitas nuklir yang di bawah pengamanan, tidak pernah melanggar JCPOA, NPT, atau kewajiban pengamanannya dan selalu berkomitmen pada diplomasi.

Laporan terbaru Direktur Jenderal juga menegaskan bahwa penangguhan inspeksi adalah konsekuensi langsung dari serangan bersenjata ini. Tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan para agresor, bukan pada korban [agresi ini]. Tidak ada ketentuan pengamanan yang ada yang mencakup bagaimana mempertahankan keterlibatan di bawah kondisi agresi bersenjata dan ancaman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerangka kerja baru untuk menjamin keamanan personel dan fasilitas nuklir dalam keadaan luar biasa seperti itu sangat diperlukan.

Iran dan Badan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kairo pada 9 September 2025 dalam suasana konstruktif dengan tujuan mengatasi tantangan-tantangan ini. Sayangnya, perkembangan positif ini segera dirusak oleh tindakan permusuhan Amerika Serikat dan tiga negara Eropa; negara-negara yang terus memblokir setiap inisiatif diplomatik, termasuk proposal seimbang dari Cina dan Rusia di Dewan Keamanan.

Tindakan ketiga negara Eropa untuk mengaktifkan apa yang disebut "Mekanisme Snapback" adalah tindakan ilegal, sembrono, dan bertujuan untuk menghancurkan jembatan diplomasi terakhir, sehingga menjadi batal demi hukum. Mereka, yang merupakan pelanggar JCPOA dan Resolusi 2231, tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggunakan ketentuan-ketentuannya. Resolusi 2231 telah berakhir secara permanen pada 18 Oktober 2025, dan semua pembatasan yang terkait dengannya telah berakhir. Setiap upaya untuk menghidupkan kembali atau menerapkan kembali pembatasan-batasan tersebut adalah penyalahgunaan proses yang melanggar hukum dan harus ditolak dengan tegas oleh Majelis ini dan Sekretaris Jenderal.

Bapak Ketua,

Iran tidak akan pernah tunduk pada ancaman atau pemaksaan. Respons kami hanya didasarkan pada rasa hormat, supremasi hukum, dan kesetaraan. Agresi militer dan terorisme ekonomi tidak akan pernah memaksa Iran untuk melepaskan hak-haknya yang sah.