  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Ledakan Hebat Mengguncang Area Al-Mezzeh di Damaskus

15 November 2025 - 09:40
News ID: 1750463
Source: ABNA
Ledakan Hebat Mengguncang Area Al-Mezzeh di Damaskus

Beberapa ledakan hebat mengguncang area Al-Mezzeh di pinggiran Damaskus, ibu kota Suriah, pada Jumat sore ini.

Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia Today, sumber-sumber lokal melaporkan terdengarnya suara ledakan hebat di area Al-Mezzeh, Damaskus.

Beberapa sumber menduga ledakan tersebut disebabkan oleh kemungkinan serangan drone.

Suara kendaraan darurat terdengar di lokasi, dan berdasarkan laporan media, satu wanita berusia sekitar tiga puluh tahun tewas dalam insiden tersebut dan beberapa orang lainnya terluka. Ledakan terjadi di dekat Masjid Al-Rahman.

Kantor berita resmi Suriah (SANA) juga mengumumkan bahwa ledakan telah terjadi di Al-Mezzeh, Damaskus, dan pihak berwenang sedang menyelidiki dimensi dari insiden ini.

Your Comment

You are replying to: .
captcha