Ledakan Hebat Mengguncang Area Al-Mezzeh di Damaskus

Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia Today, sumber-sumber lokal melaporkan terdengarnya suara ledakan hebat di area Al-Mezzeh, Damaskus.

Beberapa sumber menduga ledakan tersebut disebabkan oleh kemungkinan serangan drone.

Suara kendaraan darurat terdengar di lokasi, dan berdasarkan laporan media, satu wanita berusia sekitar tiga puluh tahun tewas dalam insiden tersebut dan beberapa orang lainnya terluka. Ledakan terjadi di dekat Masjid Al-Rahman.

Kantor berita resmi Suriah (SANA) juga mengumumkan bahwa ledakan telah terjadi di Al-Mezzeh, Damaskus, dan pihak berwenang sedang menyelidiki dimensi dari insiden ini.