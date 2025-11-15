Reaksi Trump atas Pengungkapan Demokrat Terhadapnya dalam Kasus Epstein

Menurut kantor berita Abna, mengutip situs web Amerika Axios, Donald Trump mengumumkan melalui pesan di jejaring sosial Truth Social bahwa ia akan memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki hubungan Jeffrey Epstein (miliarder terkenal dan pemimpin geng perdagangan gadis remaja) dengan Bill Clinton dan beberapa tokoh lainnya.

Dalam pesannya, Trump mengklaim bahwa kelompok Demokrat menggunakan kasus Epstein untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan politik Partai Demokrat dalam berbagai isu, termasuk penutupan pemerintah federal (federal government shutdown).

Ia mengatakan akan meminta Jaksa Agung, Departemen Kehakiman, dan FBI untuk menyelidiki hubungan Epstein dengan Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, dan bank JPMorgan Chase.

Pernyataan Trump ini muncul setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat AS merilis email yang menunjukkan bahwa Trump mengetahui masalah pelecehan seksual Epstein terhadap gadis di bawah umur.