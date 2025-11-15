BBC Umumkan Tidak Akan Bayar Ganti Rugi kepada Trump

Menurut kantor berita Abna, mengutip BBC, seorang juru bicara media Inggris tersebut mengatakan: "Pengacara kami telah mengirim surat kepada tim hukum Presiden AS Donald Trump, sebagai tanggapan atas surat yang mereka terima pada hari Minggu."

Sebagian dari surat tersebut menyatakan: "Kami menerima bahwa penyuntingan kami secara tidak sengaja menciptakan kesan bahwa kami menampilkan bagian yang berkelanjutan dari pidato tersebut, dan tindakan ini menyebabkan kesan yang salah bahwa Presiden AS secara langsung menyerukan tindakan kekerasan."

Pada saat yang sama, pengacara BBC menolak pembayaran ganti rugi dan menulis: "Meskipun BBC dengan tulus menyesali cara penyuntingan klip video tersebut, masalah ini tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengajukan klaim pencemaran nama baik."

Pengacara Trump telah mengancam akan mengajukan gugatan senilai satu miliar dolar terhadap BBC jika mereka tidak mengeluarkan pernyataan koreksi, permintaan maaf, dan ganti rugi.