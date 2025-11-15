Tentara Sudan Umumkan Mobilisasi Umum

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Arabiya, Abdel Fattah al-Burhan, Ketua Dewan Kedaulatan dan Panglima Tertinggi Tentara Sudan, mengumumkan bahwa nasib akhir pertempuran dengan Pasukan Dukungan Cepat akan ditentukan di wilayah Darfur, dan tidak akan ada gencatan senjata atau negosiasi dengan para pemberontak. Ia meminta semua warga negara yang mampu memegang senjata untuk bergabung dalam operasi militer.

Al-Burhan menekankan bahwa satu-satunya syarat untuk dialog adalah pelucutan senjata total Pasukan tersebut. Ia menambahkan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung akan berlanjut dan akhirnya akan diputuskan di Darfur, yang terletak di Sudan barat.

Sebagian besar wilayah Sudan terus menyaksikan eskalasi pertempuran antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat; konflik yang telah meluas ke wilayah tetangga di Negara Bagian Kordofan setelah Pasukan tersebut menguasai sebagian besar Darfur.