Dua Bersaudara Syahid dalam Serangan Drone Israel di Rachaya Al-Wadi, Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah drone militer rezim Zionis pada Sabtu pagi menargetkan sebuah mobil di kawasan Rachaya Al-Wadi, Provinsi Beqaa, Lebanon. Menurut informasi awal, dua bersaudara — Hussein dan Muhammad Kanaan — gugur syahid dalam serangan tersebut.

Ini adalah serangan pertama dari jenisnya di wilayah tersebut, yang sebelumnya relatif tenang dan tidak pernah menjadi target drone Israel. Serangan ini memicu gelombang ketakutan dan kekhawatiran di kalangan penduduk Beqaa Barat dan desa-desa sekitarnya.