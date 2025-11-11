Pergerakan Militer Rezim Zionis di Pinggiran Quneitra

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Mayadeen, sumber-sumber lokal di Quneitra, Suriah, mengumumkan bahwa pasukan tentara rezim Zionis, dengan dukungan helikopter tentara Israel, memasuki kota "Jabatha al-Khashab" di pinggiran Quneitra yang terletak di selatan Suriah.

Sumber-sumber Suriah menyatakan bahwa pasukan musuh Zionis menggeledah rumah-rumah warga Suriah setelah memasuki desa Jabatha al-Khashab di pinggiran utara Quneitra.

Pasukan tentara rezim Zionis juga memasuki desa-desa Al-Mushairfa dan Ofania serta kota Al-Ajraf di pinggiran Quneitra pada hari Minggu.

Beberapa hari yang lalu, militer rezim Zionis juga memasuki pinggiran desa Al-Hurriyah dan Ofania di pinggiran utara Quneitra.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Suriah sejak jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, dan baru-baru ini juga membombardir wilayah Damaskus dengan dalih mendukung kaum Druze.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, tentara rezim ini, dengan melintasi garis penyangga antara wilayah Golan yang diduduki dan Suriah, terus menduduki wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Golan di provinsi Daraa dan Quneitra.