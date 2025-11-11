Tentara Lebanon Tolak Permintaan Kurang Ajar Tel Aviv

Menurut kantor berita Abna, Reuters melaporkan, mengutip tiga pejabat keamanan Lebanon dan dua pejabat Zionis, bahwa tentara Lebanon telah menolak permintaan kurang ajar dari rezim Zionis untuk menggeledah rumah ke rumah di wilayah selatan negara itu untuk mencari senjata.

Berdasarkan laporan ini, rezim Zionis dalam beberapa minggu terakhir telah meminta Lebanon untuk melakukan tindakan ini untuk melucuti senjata Hizbullah, tetapi tentara negara itu menekankan bahwa tindakan semacam itu dapat menyebabkan dimulainya konflik internal.

Pejabat Lebanon dalam wawancara dengan Reuters menekankan bahwa Tel Aviv menginginkan penggeledahan rumah ke rumah dari Beirut, tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi.

Meskipun demikian, tentara Lebanon, sejalan dengan perintah dari Amerika Serikat dan rezim Zionis, mengklaim bahwa mereka dapat menyatakan Lebanon selatan bebas dari senjata Hizbullah sebelum akhir tahun kalender ini.

Sementara itu, serangan darat dan udara rezim Zionis terhadap Lebanon terus berlanjut meskipun gencatan senjata antara kedua belah pihak telah dilaksanakan.