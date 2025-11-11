Pakar Lebanon: Pengakuan Trump adalah bukti resmi agresi terhadap Iran dan pelanggaran Piagam PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang pakar politik dan hukum internasional Lebanon menegaskan bahwa pengakuan Donald Trump tentang keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam perang 12 hari melawan Iran merupakan bukti resmi agresi militer dan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB.

Dalam wawancara dengan ABNA, Dr. Ali Matar, dosen hubungan internasional Universitas Lebanon, menyatakan bahwa pernyataan Trump membuktikan bahwa serangan AS–Israel terhadap Iran adalah tindakan ilegal tanpa mandat Dewan Keamanan. Ia menegaskan, Piagam PBB secara jelas melarang penggunaan kekuatan dan intervensi dalam urusan internal negara berdaulat.

Matar menambahkan bahwa operasi udara yang melibatkan jet tempur Amerika untuk menyerang fasilitas Iran dapat memicu bencana kemanusiaan dan nuklir, sehingga menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan dan dunia.

Terkait kemungkinan tindakan hukum, ia menjelaskan bahwa Iran dapat mengangkat isu ini ke Dewan Keamanan atau membawa kasus pelanggaran kemanusiaan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun ia menilai, dominasi politik Washington di badan-badan internasional membuat penegakan keadilan sangat sulit.

Menurutnya, tetap penting bagi Iran untuk mendokumentasikan agresi tersebut demi mencatatkan kebenaran di panggung hukum dan sejarah internasional.