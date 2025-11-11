Persetujuan Awal Rancangan Undang-Undang Hukuman Mati Tahanan Palestina di Israel

Menurut kantor berita Abna, Parlemen rezim Zionis tadi malam, dalam peninjauan pertamanya, menyetujui rancangan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina yang diajukan oleh salah satu anggota parlemen Zionis.

Diharapkan dalam tahap selanjutnya, rancangan undang-undang ini akan ditinjau oleh komite-komite khusus Parlemen rezim Zionis.

Pada tahap persetujuan awal rancangan ini, 30 anggota parlemen memberikan suara setuju dan 19 anggota parlemen memberikan suara menentang.

Setelah persetujuan awal, Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim Zionis, menjadi sangat gembira dan membagikan manisan di parlemen!

Berdasarkan undang-undang ini, siapa pun yang melakukan pembunuhan terhadap seorang Zionis dengan tujuan "rasis" dan merusak citra rezim Zionis akan dieksekusi. Selain itu, hukuman ini dapat dikeluarkan di pengadilan militer dengan pendapat sejumlah hakim (mayoritas) dan bukan dengan konsensus mereka, serta tidak dapat dikurangi hukumannya.

Kemarin, sembilan organisasi hak asasi manusia Palestina dalam pernyataan bersama menekankan bahwa pihak berwenang rezim pendudukan Zionis telah melakukan eksekusi selama bertahun-tahun menggunakan berbagai metode, bahkan sebelum persetujuan undang-undang resmi apa pun.

Organisasi-organisasi hukum ini menambahkan bahwa aspek paling berbahaya dari undang-undang ini adalah berlaku surutnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hukum pidana, dan direncanakan akan diterapkan secara berlaku surut setelah disetujui.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Kabinet rezim Zionis, dan secara khusus Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ini, melalui persetujuan undang-undang ini, berupaya "menyediakan perlindungan hukum untuk eksekusi massal" yang dapat menargetkan ratusan tahanan Palestina, termasuk anggota Brigade Al-Qassam yang ditangkap selama atau setelah operasi 7 Oktober 2023.