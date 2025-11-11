Kemungkinan Kesepakatan Washington dengan Ankara; Kehadiran Turki di Suriah dengan Imbalan Tidak Berpartisipasi di Gaza

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) News Agency - Abna, sumber media Israel telah melaporkan kemungkinan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Turki, di mana Washington akan menyetujui kehadiran Turki di Suriah, dengan syarat Ankara mengabaikan partisipasi di Jalur Gaza; sebuah kesepakatan yang disertai dengan penolakan Israel terhadap kehadiran Turki di Gaza.

Menurut laporan dari saluran "Israel News 24", pemerintah AS sedang mempertimbangkan sebuah rencana di mana Turki akan menerima izin untuk kehadiran militer atau politik di Suriah sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaannya di Gaza.

Amichai Stein, editor urusan diplomatik saluran tersebut, mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir Turki telah meninjau pangkalan-pangkalan lama tentara Suriah untuk menemukan lokasi yang cocok untuk penempatannya.

Stein menambahkan: "Kesepakatan ini berarti bahwa Turki dicegah untuk hadir di Gaza, karena Israel menentangnya, tetapi Amerika tidak bisa ditolak dua kali; artinya, Israel tidak bisa menolak kehadiran Turki di Gaza dan juga menolak kehadirannya di Suriah."

Dia menekankan bahwa kehadiran Turki di Suriah sangat penting bagi Ankara dan para pejabat Turki tidak berniat mengabaikan tujuan ini. Karena itu, Washington sedang mencari semacam "kompensasi" untuk Turki melalui izin kehadiran di Suriah.

Sementara itu, Stein melaporkan keinginan pemerintah AS untuk memulai putaran baru pembicaraan antara Suriah dan Israel. Dia juga mengklaim bahwa jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh dan beberapa masalah dapat diselesaikan, meskipun ada tantangan, tetapi tidak ada perbedaan mendasar yang terlihat.