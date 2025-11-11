Ahmed al-Shara di Gedung Putih; Pertemuan Tanpa Protokol dengan Pesan Tersembunyi

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) News Agency - Abna, Kementerian Luar Negeri Suriah mengumumkan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menegaskan dukungannya untuk mencapai kesepakatan keamanan antara Israel dan Suriah.

Sikap ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Suriah, dan Turki di Washington, dan selama kunjungan resmi Presiden Suriah, Ahmed al-Shara, ke Amerika Serikat.

Sehubungan dengan hal ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya bekerja sama dengan Israel untuk meningkatkan hubungan dengan Suriah. Menanggapi pertanyaan tentang masa lalu Presiden Suriah, yang hingga saat ini masuk dalam daftar hitam Washington sebagai mantan komandan Al-Qaeda, ia berkata: "Beberapa orang mengatakan masa lalunya penuh gejolak... kita semua memiliki masa lalu yang penuh gejolak."

Asaad al-Sheibani, Menteri Luar Negeri Suriah, juga menggambarkan pertemuan antara Al-Shara dan Trump sebagai "konstruktif" dan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, penekanan diberikan pada dukungan untuk persatuan nasional Suriah dan rekonstruksi negara.

Dalam sebuah pesan di jaringan sosial "X", ia menulis: "Pertemuan ini diadakan setelah berbulan-bulan persiapan intensif dan semua dimensi masalah Suriah telah dipertimbangkan."

Perjalanan Tanpa Protokol dan Fokus pada Hasil

Kunjungan Ahmed al-Shara, Presiden transisi Suriah, ke Amerika Serikat disambut dengan sambutan yang dingin dan diperhitungkan oleh Washington; sedemikian rupa sehingga ia memasuki Gedung Putih melalui pintu belakang. Ini adalah tanda hubungan bersyarat AS dan proses percobaan menuju normalisasi politik.

Al-Akhbar Lebanon menulis: Sementara para pejabat transisi Suriah menggambarkan kunjungan ini sebagai bersejarah dan sebagai kehadiran pertama seorang presiden Suriah di tanah Amerika, pemerintah Amerika Serikat menjamu Al-Shara tanpa upacara resmi apa pun. Pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump diadakan secara tertutup dan tidak ada rincian penting yang dipublikasikan.

Gedung Putih hanya mengeluarkan pernyataan singkat, mengumumkan bahwa Trump telah bertemu dengan Al-Shara. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan AS mengingatkan bahwa semua sanksi yang dikenakan terhadap Suriah, termasuk sanksi presiden dan "Undang-Undang Caesar", telah ditangguhkan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepresidenan Suriah, disebutkan bahwa pertemuan ini diadakan dengan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Asaad al-Sheibani dan Marco Rubio, dan bahwa fokus pembicaraan adalah pada hubungan bilateral, cara pengembangannya, dan isu-isu regional serta internasional bersama.

Kunjungan ini dilakukan setelah persiapan ekstensif oleh Washington, termasuk penghapusan nama Ahmed al-Shara dan Menteri Dalam Negerinya dari daftar terorisme Dewan Keamanan. Tujuan dari tindakan ini disebut sebagai peletakan dasar bagi bergabungnya pemerintah transisi Suriah dengan koalisi internasional anti-ISIS dan dimulainya babak baru negosiasi Suriah dan Israel. Thomas Barrack, utusan khusus AS untuk Suriah, menyatakan harapan bahwa kesepakatan antara Damaskus dan Tel Aviv akan ditandatangani sebelum akhir tahun ini; sebuah kesepakatan yang dapat mengarah pada normalisasi hubungan.