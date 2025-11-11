Trump: Kita berada di ambang kesepakatan yang berbeda dengan India

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump berkata: "India adalah mitra terkuat kita di kawasan Samudra Hindia."

Dia menambahkan: "Kita berada di ambang kesepakatan dengan India yang berbeda dari perjanjian-perjanjian sebelumnya."

Beberapa hari yang lalu, Trump, sambil menyatakan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, adalah temannya; berkata: "India telah mengurangi pembelian minyaknya dari Rusia."

Dia juga mengumumkan bahwa atas undangan Perdana Menteri India, ia berencana untuk mengunjungi negara tersebut tahun depan.

Awal tahun ini, Trump mengenakan tarif 50% pada ekspor India ke AS, dalam upaya untuk memaksa New Delhi menghentikan pembelian minyak dari Rusia.

Hal ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak.