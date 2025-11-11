Presiden Mesir Menekankan Penguatan Kesepakatan Pertemuan dengan "Putin"

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Ria Novosti, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dalam pertemuannya hari ini, Senin, di Kairo dengan delegasi Rusia yang dipimpin oleh Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, menekankan pentingnya penguatan kerja sama ekonomi dan investasi antara kedua negara.

Berdasarkan laporan media tersebut, kantor kepresidenan Mesir mengumumkan: "Presiden Mesir dan Shoigu membahas isu-isu regional dan internasional serta cara-cara untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan bilateral antara Mesir dan Rusia di berbagai bidang."

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Mesir mengenai hal ini menambahkan: "Al-Sisi, dalam pertemuan dengan delegasi Rusia, menekankan pentingnya penguatan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Mei dengan Vladimir Putin."

Presiden Mesir juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi dengan Rusia dan berupaya untuk meningkatkan volume pertukaran perdagangan antara kedua negara.