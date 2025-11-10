Upaya Bunuh Diri Gagal Mantan Jaksa Militer Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Yifat Tomer-Yerushalmi, mantan jaksa militer Israel, dilarikan ke rumah sakit setelah mencoba bunuh diri saat menjalani tahanan rumah. Ia dilaporkan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Upaya ini terjadi hanya dua hari setelah ia dijatuhi hukuman 10 hari tahanan rumah karena menyetujui publikasi video yang memperlihatkan penyiksaan tahanan Palestina di penjara militer Sde Teiman.

Tomer-Yerushalmi, yang mengundurkan diri pada 31 Oktober, sebelumnya ditahan dan diinterogasi setelah mengakui bahwa ia memberikan izin untuk merilis rekaman kamera pengawas dari penjara tersebut. Video itu menunjukkan tentara Israel tengah menyiksa seorang tahanan dari Gaza.

Kasus ini memicu kontroversi politik internal Israel: kelompok sayap kanan menuduhnya “berkhianat,” sementara kubu oposisi mengecam tekanan politik dan kampanye kebencian terhadapnya.

Penjara Sde Teiman di wilayah Beersheba telah lama dituduh organisasi HAM sebagai lokasi penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina, termasuk penahanan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi.