Guncangan Lanjutan Badai Al-Aqsa; Kengerian Zionis terhadap "Bom Waktu"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Ma'an, setelah terjadinya operasi Badai Al-Aqsa, Zionis yang tinggal di wilayah pendudukan masih hidup dalam ketakutan dan teror, sedemikian rupa sehingga surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan bahwa penduduk kota Eilat di selatan wilayah ini takut akan kehadiran pekerja Yordania di antara mereka.

Berdasarkan laporan tersebut, para pekerja Yordania memasuki wilayah tersebut setiap pagi untuk bekerja di Eilat; terjadinya operasi Badai Al-Aqsa telah menyebabkan Zionis memandang para pekerja ini sebagai "bom waktu" dan melanjutkan hidup mereka dalam ketakutan dan teror. Salah satu Zionis ini mengakui dalam wawancara dengan Maariv bahwa para pekerja Yordania tidak menyukai mereka.

Selain Zionis yang tinggal di wilayah pendudukan, Zionis di luar wilayah ini di berbagai negara juga menghadapi meluasnya kebencian global terhadap mereka, sedemikian rupa sehingga belum lama ini ada berita yang dirilis mengenai dikepungnya sejumlah besar Zionis di salah satu pelabuhan di Yunani.