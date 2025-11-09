  1. Home
Ancaman Paling Berbahaya bagi Israel dari "Golan"

9 November 2025 - 11:07
News ID: 1748362
Source: ABNA
Pemimpin salah satu partai oposisi di wilayah pendudukan menyinggung ancaman paling berbahaya terhadap rezim Zionis di tengah-tengah para pengunjuk rasa Zionis.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Today, Yair Golan, ketua apa yang disebut Partai Demokrat di rezim Zionis, mengatakan selama protes tadi malam di wilayah pendudukan: "Kita memasuki tahun pemilihan dan fase ini sangat sensitif. Kabinet Netanyahu dianggap sebagai kabinet Israel yang paling gagal."

Dia menambahkan: "Kabinet Netanyahu dianggap sebagai ancaman eksistensial paling berbahaya terhadap Israel."

Penyelenggara protes ini juga mengumumkan bahwa mereka akan terus mengadakan demonstrasi di wilayah pendudukan. Mereka juga menyinggung konspirasi kabinet Netanyahu terhadap sistem peradilan dan pencegahan pembentukan komite pencari fakta mengenai operasi Badai Al-Aqsa.

