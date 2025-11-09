Presiden Kolombia: Trump dan Rubio, Anda Pembohong

Menurut kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Mayadeen, Gustavo Petro, Presiden Kolombia, dalam pernyataan keras terhadap Donald Trump, mantan Presiden AS, dan Marco Rubio, mantan Menteri Luar Negeri (Catatan: Senator) AS, menyebut mereka pembohong dan berkata: "Trump dan Rubio, Anda dan teman-teman Anda berbohong, karena orang-orang yang Anda bunuh bukanlah pengedar narkoba."

Petro menambahkan bahwa di dunia saat ini, demokrasi telah mati dan kebiadaban sedang berkuasa.

Pernyataan Presiden Kolombia ini menyusul peningkatan serangan Washington di Samudra Pasifik dan klaim mereka menyerang perahu yang membawa narkoba.