Irlandia Menyetujui Permintaan Sanksi Sepak Bola Israel di Eropa

Menurut kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Araby, Federasi Sepak Bola Irlandia (FAI) pada Sabtu malam memberikan suara mayoritas untuk sebuah rencana di mana dewan direksi federasi diwajibkan untuk meminta Union of European Football Associations (UEFA) untuk segera menangguhkan partisipasi Israel dalam semua kompetisinya.

FAI mengumumkan dalam sebuah pernyataan: "Proposal ini disetujui dengan 74 suara mendukung berbanding 7 suara menolak dan dua abstain."

Teks resolusi tersebut menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Israel menghadapi pelanggaran dua klausul peraturan UEFA: yang pertama adalah tidak menerapkan kebijakan efektif dalam memerangi rasisme, dan yang kedua adalah telah mengorganisir klub-klub di wilayah pendudukan tanpa persetujuan dari Federasi Sepak Bola Palestina.