Israel Minta Izin AS untuk Melancarkan Serangan Baru ke Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — lembaga penyiaran resmi Israel menyebut bahwa permintaan ini diajukan guna “menghadapi ancaman Hizbullah” yang diklaim berhasil memindahkan ratusan rudal jarak pendek dari Suriah ke Lebanon dalam beberapa bulan terakhir.

Militer Israel menilai perkembangan ini sebagai ancaman langsung bagi keamanan perbatasan utara Palestina yang diduduki, dan memperingatkan bahwa tanpa langkah tegas dari AS atau sekutunya, risiko eskalasi konflik semakin besar.

Sementara itu, Washington belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan tersebut.

Para analis menilai langkah ini sebagai upaya Israel untuk membuka jalan bagi ekspansi perang ke front utara dan menciptakan legitimasi internasional guna meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Lebanon.