PM Irak: Hubungan dengan Iran Harus Didasarkan pada Rasa Hormat dan Dialog Langsung / Penasihat Militer AS Tetap di Pangkalan Ain al-Asad

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — al-Sudani menyatakan bahwa tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, kawasan tidak akan pernah stabil. Ia juga mengungkapkan dukungan Baghdad terhadap rencana AS tentang masa depan Gaza, yang dinilainya sebagai langkah kemanusiaan.

Terkait hubungan dengan Teheran, ia menegaskan bahwa interaksi dengan Iran harus melalui dialog langsung dan dilandasi rasa saling menghormati, menyebut Iran sebagai negara penting dan berpengaruh di kawasan.

Al-Sudani juga menekankan bahwa hubungan Irak-AS harus dibangun atas dasar kemitraan sejati, bukan dominasi sepihak, serta mengonfirmasi keberadaan sejumlah kecil penasihat militer AS di pangkalan Ain al-Asad untuk tugas pengawasan perbatasan dan operasi antiterorisme.

Ia menambahkan bahwa ancaman kelompok teroris ISIS kini jauh menurun, dengan hanya sekitar 400–500 anggota yang tersisa di wilayah perbatasan Irak–Suriah.

Dalam penutupnya, al-Sudani mengumumkan dimulainya kerja sama keamanan baru antara Irak dan Suriah, yang akan difokuskan pada pemberantasan terorisme dan pemberantasan penyelundupan narkotika lintas batas.